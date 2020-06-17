с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними. 1

Общество Для сахалинцев период обсервации сокращают до пяти дней Решение КЧС закрепило обязательную выдачу результатов тестирования на коронавирус на третий день.

Экономика По 5G приняли нестандартное решение Минкомсвязь предложила объединить ряд показателей проекта, внеся новый, который предполагает, что 5G появится в России в 2024 году в десяти городах-миллионниках, причем на отечественном оборудовании.

Фигурное катание Юлия Липницкая впервые станет мамой 22-летняя Юлия Липницкая давно ушла из профессионального спорта. Сейчас она принимает участие в ледовых шоу и ведет тренерскую деятельность. 5

Общество Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова. 68

Общество Россиян предупредили об аномальном похолодании О похолодании россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости. 3

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 995

Политика Трамп объявил о реформе полиции Соединенных Штатов Из-за демонстраций и протестов, связанных с убийством полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп объявил о реформе полиции страны, подписав исполнительный указ «Безопасная полиция для безопасного общества». 68

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 44

Общество МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. 42

Футбол Все 12 городов подтвердили готовность провести матчи Евро-2020 Все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

Экономика Работодателям могут возместить затраты на оплату временной занятости Министерство труда и социальной защиты предлагает Минэкономразвития России организовать возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 72

Технологии Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.