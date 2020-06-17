Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 20:22, Ашберн
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Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
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Общество

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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Посол России в Германии Сергей Нечаев был приглашён в МИД ФРГ для изложения ему позиции немецкой стороны относительно дела об убийстве в Тиргартене.
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Общество

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В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
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Первая полностью электрическая модель со значком Mustang предлагает мощность от 266 до 459 лошадиных сил с электрическим пробегом 380 — 480 км в зависимости от размера аккумулятора и мощности силовой установки.
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Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
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Армия и оружие

Вооруженное столкновение произошло на границе Индии и Китая

По данным индийской газеты The Hindustan Times, в результате перестрелки в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе погибли два десятка индийских военнослужащих.
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В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

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Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что существует возможность полного разрыва отношений между Америкой и Китаем.
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В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
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Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок 16 июня в 10:53
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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

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Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления

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