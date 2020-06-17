Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать5K

Подробнее о событии

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Транспорт

Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы

Сахалин.Инфо 19:37
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
1,4K
Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
2
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
3,4K
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 16 июня в 10:33
916
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС 16:12
81
Происшествия

Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
84
Шоу-бизнес

66-летняя Любовь Успенская пришла на проект «Дом-2»

Оказалось, что Любовь пришла к главному шансонье проекта Илье Яббарову, чтобы спеть с ним дуэтом и помочь в одном важном деле.
Wday.ru 11:20
9
Армия и оружие

Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии

Российская газета 04:20
28
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
1,3K
Музыка

Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире

Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Общество

В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
РИА Новости 20:39
1
Армия и оружие

На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями

На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями AGM-114R9X.
Ferra 09:00
13
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
799
Общество

В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

РБК 15:41
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
14
Политика

МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест

МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва 09:40
36
Армия и оружие

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
5
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ 08:56
91
Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru 16:22
4
Происшествия

На Сахалине медведь напал на пенсионерку

РИА Новости 07:46
20
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
269
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
20
Общество

Конкурент Лукашенко на президентских выборах задержан

В результате президентские выборы в Белоруссии приобретут плебисцитарный характер ‒ за или против действующего президента Александра Лукашенко, без какой-либо альтернативы, отмечает эксперт.
Ведомости 10:57
573
Кино

В сцене «Стражей галактики 3» может появиться неожиданный персонаж

REGNUM вчера в 16:52
1
Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, что должно стать главными задачами будущих поколений граждан страны.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:26
179
Общество

Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram

Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
1,1K
Футбол

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru 08:32
Политика

Путин призвал страны «ядерной пятерки» доверять друг другу

Страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности на планете, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 14:56
Здоровье

Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов

Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости 20:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное