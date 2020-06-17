Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

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Глава Минфина США Стивен Мнучин боится подорвать силу доллара международными санкциями.
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Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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Владимир Путин выступит с обращением к нации

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Владивосток-Новости вчера в 03:04
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Комментатор Дмитрий Губерниев на своём канале в «Телеграме» поделился впечатлениями от футбола нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (7:1, идёт второй тайм).
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СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

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Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
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