Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
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Газета.Ru 05:54
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
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Сына Бабарико поместили в СИЗО КГБ Белоруссии
Сын претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб своего отца, помещен в СИЗО Комитета госбезопасности республики по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
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RT на русском 05:13
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
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Происшествия
На складе в Мурманске произошел взрыв
Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
ТАСС 14:06
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Единственный серийный пикап российского производства выпускается Ульяновским автопредприятием в единственном экземпляре, однако художники «Колеса.ру» решили изобразить модель в более «тяжелом» исполнении.
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У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:06
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ведомости 08:07
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Политика
Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов
Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тыс. мигрантов, сообщается на сайте суда.
Газета.Ru 11:28
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
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RT на русском 16 июня в 15:16
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
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Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут стать действительными
Школьные аттестаты, выданные до приказа Минпросвещения РФ о выдачи документов без экзаменов, хотят признать действительными.
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
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В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Глава МИД Сербии подарил «брату Сергею» Лаврову гитару
Московский Комсомолец 10:52