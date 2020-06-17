Экономика
Газета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
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РИА Новости 12:39
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
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Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
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Российская газета 10:12
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Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
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Происшествия
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В результате погодных капризов в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — от удара молнией погиб семилетний мальчик.
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Об отсутствии в России олигархов заявил вслед за Песковым Собянин
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«Ротор» прошел лицензирование для участия в РПЛ
Волгоградский "Ротор" прошел процедуру лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на странице клуба в Twitter.
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
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