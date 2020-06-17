Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год.Ведомостивчера в 12:03
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Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Российская газета 11:37
Политика
Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления
Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
ТАСС 11:55
Политика
Володин рассказал об «угасании» Жириновского
Закономерным следствием развития культуры парламентаризма в России стало изменение норм поведения в Госдуме: "это уже не раздираемая распрями Дума 90-х".
Вестник Кавказа 10:44
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру 16 июня в 08:21
Происшествия
ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй
Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге о пребывании в Белом доме он соединил враньё и выдуманные истории.
RT на русском 09:55
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Песков прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram
В Кремле приняли к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram.
Вечерняя Москва 09:21
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Авто
Представили обновленный Mercedes-AMG E 63
Правда у российских дилеров будет доступен только седан Mercedes-AMG E 63 S. Цена автомобиля начинается от 8,8 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:08
Общество
В России начались испытания вакцины от коронавируса
Как сообщает «Красная звезда», Минздрав выдал ведомству разрешение на проведение исследований, согласовав группы добровольцев.
Mockva.ru 16 июня в 17:42
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 16 июня в 03:15
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
Общество
Мусоропроводы в российских домах могут законсервировать
В российских многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы – с таким предложением в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Вести.Ru 00:45
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
Происшествия
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Авто
Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Здоровье
Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год
Как сообщает ToDay News Ufa, в Великобритании каждый день благодаря физнагрузкам спасаются от преждевременной смерти порядка 26 000 человек.
ToDay News Ufa 11:02