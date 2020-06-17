Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать4,9K

Подробнее о событии

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Авто

В Карелии распродают арестованные автомобили должников

Все 17 автомобилей иностранного производства, находящиеся в различном техническом состоянии, изъяты у должников.
Letnews.ru 05:01
3
Политика

Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов

Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тыс. мигрантов, сообщается на сайте суда.
Газета.Ru 11:28
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
760
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
41
Спорт

Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store

3DNews 13:12
Футбол

Виталий Денисов покинул «Ротор»

РИА Новости 09:56
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
471
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,2K
Политика

Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
473
Армия и оружие

В Туле Парад Победы пройдет с соблюдением всех правил безопасности

Первый Тульский 12:51
3
Общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
952
Общество

Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Lenta.ru 13:23
Авто

Менять моторы в Ф1 станут вдвое дольше из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в работу команд Формулы 1 в 2020 году.
Motorsport.com Россия 12:55
Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
1
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
27
Политика

Нафтогаз назвал «блефом» демонтаж Газпромом транзитных труб

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что считает информацию о демонтаже Газпромом транзитной трубы на границе с Украиной блефом.
Взгляд.ру 13:06
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
272
Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
179
Шоу-бизнес

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
KM.ru вчера в 05:22
25
Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
53
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru 16 июня в 16:49
707
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
3
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
36
Гаджеты

Появилось первое «живое» фото игрового флагмана ASUS ROG Phone 3

В китайской социальной сети Weibo опубликовали фотографию рекламного постера пока не анонсированного смартфона ASUS ROG Phone 3. Там же появилось его первое «живое» фото, а чуть позднее в твиттере опубликовали ещё и видео.
The GEEK 13:08
Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
7
Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
29
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
4,2K
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
3
Наука

Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае

Goroday.ru 10:37
3
Здоровье

24 июня в Липецкой области запустят вторую волну снятия ограничений

Как сообщили в оперштабе региона, по текущей оценке главного санитарного врача области В. Бондарева, регион уже готов перейти ко второму этапу снятия ограничений с 24 июня.
Kursk.com 04:30
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное