Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Все 17 автомобилей иностранного производства, находящиеся в различном техническом состоянии, изъяты у должников.
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Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
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Менять моторы в Ф1 станут вдвое дольше из-за коронавируса
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Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
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Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
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Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам
Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
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Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
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Появилось первое «живое» фото игрового флагмана ASUS ROG Phone 3
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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
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ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
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Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
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