Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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РБК 11:34
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Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
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Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
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Политика
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Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
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На острове прогнозируют облачную прохладную погоду, в отдельные дни с небольшими дождями.
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Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском вчера в 16:53
Технологии
Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S
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NewInform 12:50
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 09:14
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Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку
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«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
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В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия вчера в 18:15
Игры
Путешествие в Подземье — появилось полтора часа нового геймплея Baldur’s Gate 3
До конца этого года Baldur’s Gate 3 должна стать доступна по программе раннего доступа.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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ВОЗ сообщила о прорыве в лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает научным прорывом исследования ученых из Оксфордского университета о применении стероида дексаметазона в лечении COVID-19.
Дождь вчера в 02:22
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Резкий прирост случаев заражения SARS-CoV2 произошёл в Горном Алтае
Прирост произошёл в основном из-за очага в Кош-Агачском районе, где вирус выявили у 43 человек.
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Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
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Минфин предлагает новые правила работы ФАИП
Минфин предлагает новые правила работы ФАИП Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему «Электронный бюджет» — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования.
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Лера Кудрявцева показала дочку-хозяюшку
Телеведущая поделилась в Instagram забавными роликами с участием 1, 5-годовалой Маши Лера Кудрявцева показала подписчикам, как проводит эти жаркие дни в загородном доме.
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В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
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