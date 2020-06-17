Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Подробнее о событии

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

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В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03
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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
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Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
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Происшествия

Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
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Общество

Дожди не покинут Сахалинскую область на следующей неделе

На острове прогнозируют облачную прохладную погоду, в отдельные дни с небольшими дождями.
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Шоу-бизнес

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Lenta.ru 18:15
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Политика

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Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S

Сотрудники издания WCCFtech пишут, что стоимость новой бюджетной версии Xbox Series S от Microsoft может составить всего 250 долларов.
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Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске

В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
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В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
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Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку

Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
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В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
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До конца этого года Baldur’s Gate 3 должна стать доступна по программе раннего доступа.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Минфин предлагает новые правила работы ФАИП

Минфин предлагает новые правила работы ФАИП Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему «Электронный бюджет» — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования.
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