Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Путин напомнил о роли Красной армии в разгроме нацизма
Советский Союз и Красная армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма, — говорится в тексте, опубликованном на сайте журнала.
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Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
BFM.ru 13:17
Политика
Путин рассказал о звонках его внуков в Кремль
Напомним, в 2017 году в ходе прямой линии лидер России рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.
Журналистская правда 07:17
Общество
Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом
Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Экономика
В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Транспорт
Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы
Сахалин.Инфо 19:37
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Специалисты сообщили о намерении компании Microsoft развернуть принудительную установку операционной системы Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением более старых версий.
Vevby.ru 16:39
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Армия и оружие
«Это интересно»: Трамп подумает над рассекречиванием материалов об НЛО
Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над рассекречиванием материалов о НЛО и знаменитом "розуэлльском инциденте".
РЕН ТВ 21:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
РИА Новости 18:12
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей 04:42
Здоровье
Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости 20:43
Футбол
Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
Общество
В Приморье от коронавируса скончались еще два человека
В Приморье коронавирусом заразились еще 103 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 20:20
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Политика
Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Авто
Новому Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12
В основной линейке моторов нового S-Class будут находиться 6-цилиндровые двигатели, работающие по технологии «мягкий гибрид», а также агрегаты V8.
Тарантас Ньюс 08:19