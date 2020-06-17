с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,6K

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Экономика Мошенники похитили со счетов россиян 232 млрд рублей Злоумышленники за весь прошлый год похитили более 232 млрд рублей с банковских счетов и электронных кошельков россиян. 1

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 586

Общество Краснодарский край откроют для туристов 21 июня В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 775

Общество Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). 24

Политика Порошенко избежал ареста в суде Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства. 1

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Политика ЕС продлил санкции против Крыма Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году. 223

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов В Mars Inc подчеркнули, что корпорация считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов — развитие бренда Uncle Ben's, включая его визуальную идентичность». 66

Космос Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года. 14