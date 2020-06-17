Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать5,3K

Подробнее о событии

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbesвчера в 03:37

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБКвчера в 12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новостивчера в 08:02

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ruвчера в 03:50

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известиявчера в 02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
10K
Общество

Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
26
Политика

В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
19
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
612
Происшествия

В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка

В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка.
Вести.Ru 15:42
1
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
90
Культура

Мультсериал «Солнечные противоположности» продлили на третий сезон

Культуромания 08:54
Политика

Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
2
Общество

Тестовое электронное голосование прошло без сбоев

Онлайн-платформу, на которой проходило тестовое электронное голосование, используют в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:57
Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Общество

В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ вчера в 10:43
688
Футбол

«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»

Bobsoccer 14:08
Футбол

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ

Стоит отметить, что до образования РПЛ самая крупная победа в истории чемпионатов России была зафиксирована в матче между «Локомотивом» и «Ураланом» в 2000 году, когда «железнодорожники» победили со счётом 9:0.
Metaratings 15:30
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
6K
Интернет

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Происшествия

Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

Южный автомобиль 08:28
5
Армия и оружие

Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России

Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 17 июня в 00:51
31
Футбол

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:0 (2-й тайм)

ГЛАС.RU вчера в 23:14
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
1,4K
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
32
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
58
Политика

Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера

Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
3
Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
460
Музыка

Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»

Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости 06:15
3
Футбол

Бавария — Фрайбург: прогноз Романа Васильева на 20 июня 2020

Коэффициенты на матч Букмекерская контора Пари-Матч ждет, что «Бавария» отпразднует чемпионство уверенной победой — при 1,29 на хозяев гости получили 9,2, а ничья — 6,6. Прогнозируют и открытый футбол, с коэффициентом 1,87 на «итого больше 3,5». Прогноз и ставка от BetOn «Бавария» будет играть на рекорды Левандовски и/или выпускать молодежь.
BetOn 15:46
Общество

Росстат рассказал о показателях безработицы в мае

На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
5
Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
16
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
22
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
692
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
471
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное