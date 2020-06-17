Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Оценить5,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
Армия и оружие
Китайские и индийские военные разошлись
Ранее по сообщению официального представителя пресс-службы Минобороны Индии, вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе офицер и два солдата индийской армии были убиты в ходе столкновений на границе между Индией и Китаем.
Русская Планета 17 июня в 00:54
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Происшествия
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Lenta.ru вчера в 08:54
Здоровье
Британские медики назвали признаки алкогольной зависимости
Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
Live24 вчера в 00:24
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье
«Список книг для них, как гильотина»: почему нужно отстать от школьника с заданиями на лето
К чему приводят перегрузки Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос.
НГС24 вчера в 21:00
Политика
Посольство РФ призвало законодателей США прекратить пугать «российской угрозой»
Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшными историями о "российской угрозе", - отметили российские дипломаты.
ТАСС вчера в 22:56
Хоккей
«Авангард» объявил о подписании Каски
Нева Спорт вчера в 08:44
Здоровье
Коронавирус в Корсакове: число контактных лиц в районе превысило 1100 человек
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сейчас в городе действует режим ЧС. Число контактных лиц в районе превысило 1100 человек.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 23:29
Политика
Трамп назвал единственное, на его взгляд, условие поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
РИА Новости вчера в 19:41
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe 16 июня в 17:41
Единоборства
Тренер рассказал, что отец Хабиба вылечился от коронавируса
Московский Комсомолец вчера в 16:51
Происшествия
Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде
Газета.Ru вчера в 10:43
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на пятницу, 19 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ вчера в 08:56
Кино
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Зак Снайдер, судя по всему, до сих пор не нанял себе сотрудников, которые бы занимались продвижением его режиссерской версии "Лиги справедливости", чтобы он смог больше времени уделять непосредственно производственному процессу.
Российская газета вчера в 14:36
Общество
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
РБК вчера в 22:00
Политика
Путин назвал причины Второй мировой войны
Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:46
Футбол
Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля
Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.
Вести.Ru вчера в 09:21
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня вчера в 07:19
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02