Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Здоровье
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что около 15% пациентов в России, которые обращаются в медицинские учреждения, имеют проблемы с алкоголем.
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РИА Новости вчера в 21:45
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Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
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Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
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Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter.
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Политика
Трамп опасается проигрыша на президентских выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте, которое активно поддерживают демократы.
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Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
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Росбалт вчера в 20:40
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Кириченко: «ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в ЛЧ»
Сложно предсказать, как всё будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.
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РИА Новости вчера в 18:12
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Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы
Четыре человека погибли в результате стрельбы в квартире на улице Приорова на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 10:15
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
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Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
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Тренер Хабиба Нурмагомедова сообщил о выздоровлении отца спортсмена
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии.
Коммерсантъ вчера в 23:55