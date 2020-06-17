Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Общество
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Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости 17 июня в 17:24
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Здоровье
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Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Общество
В Саратове режим самоизоляции продлен до 30 июня
С 22 июня разрешены прогулки в скверах и парках. Напомним, что ранее режим самоизоляции в Саратовском регионе был продлен до 21 июня.
АиФ Саратов 01:20
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для путешествий по России в июле
Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант вчера в 10:49
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Экономика
Пенсионеры получат новую прибавку к пенсии с 1 августа
Кто может претендовать на новые прибавки к пенсии: работающие пенсионеры, выплачивающие в 2019 году страховые взносы; получатели накопительных пенсий; участники программы софинансирования пенсионных накоплений.
ToDay News Ufa вчера в 13:37
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество
Paparazzi.ru вчера в 02:03
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Общество
Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Республике Алтай
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 2 новых случая заболевания коронавирусом.
Катунь 24 вчера в 02:12
Политика
Трамп допустил возможность разрыва отношений с Китаем
Вариант полностью разорвать отношения с Китаем остается у США, заявил президент США Дональд Трамп 18 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Футбол
Вернер попрощался с фанатами «Лейпцига»
Спорт-Экспресс 00:12
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также ряда тяжелых заболеваний, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
Известия вчера в 16:56
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Экономика
Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики
Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб.
Lenta.ru вчера в 21:44
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Происшествия
В Перми на карантин закрыли очередное отделение больницы
В Перми 16 июня закрыли на карантин очередное отделение больницы.
ВЕТТА вчера в 23:57
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» Черышева в матче чемпионата Испании
Футболисты мадридского «Реала» на своем поле одержали победу над «Валенсией» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
РБК вчера в 20:01
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36