Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
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Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
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Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 11:30
Политика
Путин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
REGNUM 15:14
Политика
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
Газета.Ru 15:22
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На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58
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Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
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ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Баллоны с ацетиленом взорвались на складе в Мурманске
Три баллона с ацетиленом взорвались во время пожара на складе в Ленинском районе Мурманска вечером в четверг, 18 июня.
Известия 15:43
Общество
EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
EA продолжает выпуск своих игр в Steam, моментально отправляя их на достаточно крупные скидки.
Игромания.ру 15:34
Энергетика
В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95
Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума.
Urbc.Ru 03:19
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Комсомольская правда 15:41
Общество
Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:22
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости 03:04
Общество
Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты
Российские школьники получат аттестат без экзаменов По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году.
Национальная служба новостей 14:59
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Политика
Путин показал свой секретный кабинет в Кремле
Президент России Владимир Путин показал журналистам свой секретный кабинет в Кремле.
Lenta.ru 14:46
Общество
В Саратовской области откроют для прогулок парки и скверы
С 22 июня в Саратовской области будет снят запрет на прогулки в парках и скверах.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:25
Политика
Пелоси велела убрать портреты конфедератов из Конгресса
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась убрать из здания Конгресса портреты предыдущих спикеров, которые служили во времена Конфедерации, сообщает издание The Hill.
Интерфакс 14:38
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Игры
Масштаб, сюжетная завязка, технические особенности: Insomniac поделилась деталями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Хортон подтвердил, что в плане масштаба Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представляет собой аналог Uncharted: The Lost Legacy — самостоятельного с сюжетной точки зрения дополнения к Uncharted 4: A Thief’s End.
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Общество
ФАС смягчила требования к предустановке отечественных приложений
Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила требования к предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны и компьютеры.
Игромания.ру 15:33
Здоровье
Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90%
Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
DP.RU 05:26
Энергетика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок
Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 15:11
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26