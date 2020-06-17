Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Общество
В Минске проходит акция солидарности с политиками, задержанными в ходе предвыборной кампании
Прямую трансляцию из Минска на своем YouTube-канале ведет "Радио Свобода", Участники акции говорят, что вышли, потому что хотят перемен.
Эхо Москвы 15:00
Общество
Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом
Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru 12:15
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru вчера в 09:18
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как узнать плохого врача
Известный как доктор Мясников телеведущий рассказал, как можно распознать плохого врача.
МедиаПоток 07:20
Футбол
«Ростов» может выставить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения
Футбольный клуб «Ростов» рассматривает возможность выставить на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состав с игроками академии 2003 года рождения.
News.ru 12:38
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Игры
Видео: поездки на «уазике» и суточный цикл в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
Автор YouTube-канала Ivan Sorce продолжает трудиться над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Ранее он показал 8К-текстуры и отображение неба, а сейчас продемонстрировал смену дня и ночи в игре и поездки на «уазике».
3DNews 16 июня в 05:07
Политика
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:54
Общество
Роскомнадзор снял ограничения на работу Telegram в России
Обновлено в 17:14 Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
BFM.ru 10:15
Происшествия
Молния убила ребенка на берегу Финского залива
Интерфакс 14:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль для отдыхающих
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил об ослаблении контроля для туристов, приезжающих в край.
Свободные Медиа вчера в 03:14
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Здоровье
У переболевших коронавирусом выявили общее осложнение
Канал 7+ 15 июня в 04:00
Футбол
«Реал» победит «Валенсию» в 29-м туре Примеры 18 июня
Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится очередной тур чемпионата Испании, в котором «Реал» встретится с «Валенсией».
Vprognoze.ru 09:00
Культура
Екатеринбургский «4 канал» переедет в открытый павильон из-за коронавируса
На десять дней екатеринбургский «4 канал» переедет из студии в бизнес-центре Limerance в открытый павильон у станции метро «Площадь 1905 года» и Театра эстрады.
Екатеринбург Онлайн 14:33
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
Собянин отменил обязательную предварительную запись в МФЦ
В многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» (МФЦ) в Москве снова можно будет приходить без предварительной записи, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 10:06
Общество
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 13:46
Общество
Томичи смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Как сообщил редакции tvtomsk.ru астроном-наблюдатель областного планетария Евгений Парфенов, над Томской областью Луна закроет Солнце на 14%.
Вести-Томск вчера в 04:29
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала округлившуюся фигуру в купальнике
Многим показалось, что ее фигура несколько округлилась — грудь стала более пышной, да и щечки прибавились.
7Дней.ру 12:05
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Экономика
Чиновники улучшили прогноз падения экономики в 2020 году
Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. «Ведомости» ознакомились с копией прогноза, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 11:17
Общество
Минпросвещения признало законными выданные до срока аттестаты
"Установить, что аттестаты, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными", - говорится в документе.
Российская газета 14:55
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости 11:50
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Российская газета 12:58
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13