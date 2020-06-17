По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Общество В Минске проходит акция солидарности с политиками, задержанными в ходе предвыборной кампании Прямую трансляцию из Минска на своем YouTube-канале ведет "Радио Свобода", Участники акции говорят, что вышли, потому что хотят перемен.

Общество Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.

Футбол «Ростов» может выставить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения Футбольный клуб «Ростов» рассматривает возможность выставить на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состав с игроками академии 2003 года рождения.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии. 776

Футбол «Реал» победит «Валенсию» в 29-м туре Примеры 18 июня Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится очередной тур чемпионата Испании, в котором «Реал» встретится с «Валенсией».

Культура Екатеринбургский «4 канал» переедет в открытый павильон из-за коронавируса На десять дней екатеринбургский «4 канал» переедет из студии в бизнес-центре Limerance в открытый павильон у станции метро «Площадь 1905 года» и Театра эстрады.

Общество Собянин отменил обязательную предварительную запись в МФЦ В многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» (МФЦ) в Москве снова можно будет приходить без предварительной записи, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. 66

Общество В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости. 41

Общество Томичи смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение Как сообщил редакции tvtomsk.ru астроном-наблюдатель областного планетария Евгений Парфенов, над Томской областью Луна закроет Солнце на 14%. 2

Общество Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 5

Шоу-бизнес Марина Александрова показала округлившуюся фигуру в купальнике Многим показалось, что ее фигура несколько округлилась — грудь стала более пышной, да и щечки прибавились.

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 1

Экономика Чиновники улучшили прогноз падения экономики в 2020 году Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. «Ведомости» ознакомились с копией прогноза, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. 3

Общество Минпросвещения признало законными выданные до срока аттестаты "Установить, что аттестаты, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными", - говорится в документе. 1