Экономика

Вести.RuВести.RuПравительство обсуждает повышение налога для богатых

Правительство РФ вновь вернулось к обсуждению повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан страны. Впервые повышение подоходного налога обсуждалось в 2018 году: члены правительства рассматривали повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума.
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