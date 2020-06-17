Экономика
Вести.RuПравительство обсуждает повышение налога для богатых
Правительство РФ вновь вернулось к обсуждению повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан страны. Впервые повышение подоходного налога обсуждалось в 2018 году: члены правительства рассматривали повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
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Египет заявил о готовности протянуть руку помощи племенам Ливии
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Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн
Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:43
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«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Новый симптом заражения коронавирусом обнаружен
Live24 вчера в 07:31
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Общество
Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу
Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Бургомистр в Бельгии был ранен при нападении злоумышленника
Брюгге, Бельгия, 20 июня 2020, 17:05 — REGNUM Бургомистр города Брюгге Дирк Де Фау пострадал при нападении злоумышленника с ножом.
REGNUM 10:05
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
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Вечерний курьер 04:09
Здоровье
Областную клиническую больницу в Омске закрыли из-за коронавируса
В Омске на карантин по коронавирусу закрыли все отделения областной клинической больницы.
Пишет Омск 03:36
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«Боруссия» обыграла «Лейпциг», «Бавария» выиграла у «Фрайбурга»
Спорт-Экспресс 11:30
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В Подмосковье откроют все магазины
В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
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В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Посол РФ в Вашингтоне раскрыл военные планы США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, куда направлены военные планы США.
Газета.Ru 11:50
Футбол
ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)
Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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