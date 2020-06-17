Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Оценить5,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 20:59, Ашберн
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать в марте текущего года со старой прошивкой.
NewInform 03:04
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Происшествия
Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите
Один взрослый погиб в съехавшей в воду озера Кенон машине вечером 18 июня.
Zabnews.ru 19:56
Политика
Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны
Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение 04:10
Политика
Путин призвал страны «ядерной пятерки» доверять друг другу
Страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности на планете, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 14:56
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Политика
Александр Ивашов: «Я хотел бы предостеречь — не подставляйте губернатора»
На пленарном заседании в областной думе накануне несколько раз прозвучал призыв не подставлять губернатора Валерия Лимаренко необдуманными действиями.
Сахалин.Инфо 20:49
Политика
Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП
РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
РЕН ТВ 18:53
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Экономика
Минфин предлагает новые правила работы ФАИП
Минфин предлагает новые правила работы ФАИП Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему «Электронный бюджет» — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования.
Коммерсантъ 18:50
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple и Google в высоком налогообложении
Основатель популярного мессенджера Telegram обвинил американские компании Apple и Google в том, что они взимают с разработчиков приложений слишком высокую комиссию.
Ридус 04:55
Общество
В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru 17:00
Космос
NASA планирует увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
ИА Красная Весна 10:39
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Общество
Утверждена подача документов поступающими в вузы в онлайн-формате
Поступающие на обучение в вузы в 2020 году смогут подать заявление на поступление с набором необходимых документов в электронном виде с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».
REGNUM 16:30
Здоровье
В Якутии у главы района подозревают заражение коронавирусной инфекцией
Нерюнгри, Якутия, 19 июня 2020, 03:43 — REGNUM Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский госпитализирован с подозрением на вирусную пневмонию.
REGNUM 20:43
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Здоровье
3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 71 новый случай COVID-19 Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае.
АМИТЕЛ вчера в 02:47
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".
ТАСС 18:52