Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать5K

Подробнее о событии

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК12:07

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новости08:02

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомостивчера в 12:03

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru03:50

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes03:37

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия02:49

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС03:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика

Путин показал журналистам свой секретный кабинет

Известия 14:20
115
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
146
Политика

Путин назвал причины Второй мировой войны

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала этого события.
РБК 14:59
885
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9,7K
Политика

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
560
Космос

Южно-Атлантическая магнитная аномалия: ослабление магнитного поля Земли пока мешает спутникам, но может предвещать будущий переворот полюсов

Ослабление магнитного поля в границах Южной Атлантической аномалии приводит к тому, что эта область становится более уязвимой для космических лучей.
XXII век 04:37
1
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
778
Футбол

«Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования для участия в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:05
Энергетика

Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин

Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
BFM.ru 13:17
4
Происшествия

В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром

Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
3
Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
280
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли еще одно общее осложнение

Горобзор.ру вчера в 11:44
903
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок

Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 15:11
7
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
5,7K
Здоровье

18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в рамках испытаний

В рамках начала клинических испытаний вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 была введена 18 добровольцам.
Газета.Ru 11:02
2
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
3,9K
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
75
Общество

Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом

Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru 12:15
1
Политика

Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
Газета.Ru 15:22
51
Кино

Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом

Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки.
Телепрограмма 03:39
Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
1
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Газета.Ru вчера в 13:30
63
Футбол

Артета поделился трансферными планами «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
BetOn 14:42
Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

Коммерсантъ 09:14
773
Экономика

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых.
ТАСС 09:08
Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия 06:53
431
Происшествия

Московский стрелок издевался над жертвой перед убийством

Lenta.ru 14:55
5
Политика

США вводят санкции лично против Асада и его жены

Под новые санкции США, кроме самого Асада, подпадают его жена и сестра, афганская шиитская организация со связями в Иране, младший брат президента, который командует бронетанковой дивизией, предприниматель из Сирии Мохамед Хамшо, на деньги которого, как считает Пентагон, и совершаются зверства против сирийского народа.
ГЛАС.RU вчера в 09:30
528
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
10
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное