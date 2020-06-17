Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Известия 14:20
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Путин назвал причины Второй мировой войны
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала этого события.
РБК 14:59
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Космос
Южно-Атлантическая магнитная аномалия: ослабление магнитного поля Земли пока мешает спутникам, но может предвещать будущий переворот полюсов
Ослабление магнитного поля в границах Южной Атлантической аномалии приводит к тому, что эта область становится более уязвимой для космических лучей.
XXII век 04:37
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Футбол
«Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования для участия в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:05
Энергетика
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Рост цен на автомобильный бензин Аи-95 в оптовом сегменте в России не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление рынка после снятия ограничений по коронавирусу на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках.
BFM.ru 13:17
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли еще одно общее осложнение
Горобзор.ру вчера в 11:44
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок
Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 15:11
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Здоровье
18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в рамках испытаний
В рамках начала клинических испытаний вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 была введена 18 добровольцам.
Газета.Ru 11:02
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Общество
Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом
Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru 12:15
Политика
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
Газета.Ru 15:22
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки.
Телепрограмма 03:39
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
Артета поделился трансферными планами «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
BetOn 14:42
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
Коммерсантъ 09:14
Экономика
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых.
ТАСС 09:08
Политика
Совет ЕС продлил санкции против России еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия 06:53
Политика
США вводят санкции лично против Асада и его жены
Под новые санкции США, кроме самого Асада, подпадают его жена и сестра, афганская шиитская организация со связями в Иране, младший брат президента, который командует бронетанковой дивизией, предприниматель из Сирии Мохамед Хамшо, на деньги которого, как считает Пентагон, и совершаются зверства против сирийского народа.
ГЛАС.RU вчера в 09:30
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13