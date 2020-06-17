Экономика
Газета.RuВ России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан
В правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ для обеспеченных граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.
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с чего всё началось
Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.Forbes10:09
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