Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.
Forbes10:09

Подробнее о событии

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости12:03

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Коммерсантъ13:23

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ru12:38

В России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБК11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
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Армия и оружие

Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе

Заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.
RT на русском 16:13
Армия и оружие

США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.
ТАСС 14:43
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, чувствует себя плохо и похудел на 6 кг.
ТАСС 13:55
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Общество

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина.
РИА Новости 09:57
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Общество

Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена: 29 и 30 июня решено провести пробный ЕГЭ, первый экзамен - 3 июля, говорится в приказе министерства.
Интерфакс 10:03
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
2,1K
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
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Происшествия

Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон

Во французском городе Дижон вспыхнули столкновения между выходцами из Чечни и местной североафриканской общиной, в причинах приведшего к массовым беспорядкам конфликта разбираются правоохранительные органы, сообщили в МВД страны.
Комсомольская правда вчера в 00:39
1,9K
Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Lenta.ru 16:19
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Экономика

СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций

Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 16:25
1
Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести военных из Германии

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
ТАСС вчера в 07:35
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Футбол

Вердер — Бавария 0:1

32-й тур чемпионата Германии по футболу продолжился тремя матчами. «Бавария» гостила в Бремене у «Вердера».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:24
Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
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Общество

Счет избирательного фонда соперника Лукашенко заблокировали

Белорусские власти заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, который является соперником президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства.
Московский Комсомолец 12:32
Общество

Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы

При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi.
Русская Планета 11:27
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Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Приобретением проекта Qiwi Совкомбанк сможет улучшить свои позиции на рынке, поскольку у него уже есть аналогичный проект – "Халва", который ранее конкурировал с "Совестью".
Политика Сегодня 13:40
Общество

В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 15:47
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Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
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Шоу-бизнес

Наташа Королева пожаловалась, что потеряла бизнес из-за пандемии

Популярная российская исполнительница Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес.
ФАН 04:46
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Происшествия

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

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