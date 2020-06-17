Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.

с чего всё началось

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

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