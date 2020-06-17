Экономика
РИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.Forbes10:09
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Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
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Армия и оружие
США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн
Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.
ТАСС 14:43
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Газета.Ru 03:13
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Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, чувствует себя плохо и похудел на 6 кг.
ТАСС 13:55
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Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина.
РИА Новости 09:57
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Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ
Минпросвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена: 29 и 30 июня решено провести пробный ЕГЭ, первый экзамен - 3 июля, говорится в приказе министерства.
Интерфакс 10:03
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Потом врачи объяснили Анне: у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
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Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон
Во французском городе Дижон вспыхнули столкновения между выходцами из Чечни и местной североафриканской общиной, в причинах приведшего к массовым беспорядкам конфликта разбираются правоохранительные органы, сообщили в МВД страны.
Комсомольская правда вчера в 00:39
Экономика
СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций
Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 16:25
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Армия и оружие
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Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести свыше 25 тыс. своих военных из Германии.
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Футбол
Вердер — Бавария 0:1
32-й тур чемпионата Германии по футболу продолжился тремя матчами. «Бавария» гостила в Бремене у «Вердера».
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Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
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Счет избирательного фонда соперника Лукашенко заблокировали
Белорусские власти заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, который является соперником президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы государства.
Московский Комсомолец 12:32
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Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы
При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi.
Русская Планета 11:27
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Приобретением проекта Qiwi Совкомбанк сможет улучшить свои позиции на рынке, поскольку у него уже есть аналогичный проект – "Халва", который ранее конкурировал с "Совестью".
Политика Сегодня 13:40
Общество
В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
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Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Наташа Королева пожаловалась, что потеряла бизнес из-за пандемии
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