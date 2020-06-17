Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.
Forbes10:09

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Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Коммерсантъ13:23

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ru12:38

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости12:03

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РИА Новости13:44

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РБК11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

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МордовМедиа 10:01
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Общество

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Политика

Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию

Московский Комсомолец 17:54
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Наука

Коронавирус научились диагностировать без тестов

Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
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В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат

Evo-rus.com 12:13
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Газета.Ru 15:47
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия

Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
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Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения

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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Мишустин отменил более 450 постановлений и приказов времен СССР

Премьер Михаил Мишустин постановил признать недействительными более 450 нормативных актов СССР и РСФСР, текст постановления опубликован на сайте правительства.
Ведомости 05:04
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Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
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В Беларуси стартовала сборка кроссоверов Changan

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Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

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Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

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На МКС обнаружили источник токсичного бензола

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Российская газета 19:30
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В Греции заявили об «угрозе применения силы союзником по НАТО»

Министр национальной обороны Греции Никалаос Панайотопулос в ходе телеконференции министров обороны НАТО сообщил об угрозе применения силы со стороны союзника альянса и заявил, что такое «проблематичное и неслыханное поведение» подрывает его сплоченность.
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