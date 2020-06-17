Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииВ России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать5,1K

Подробнее о событии

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbesвчера в 03:37

Правительство не обсуждает повышение налога для богатых

РИА Новостивчера в 08:02

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАССвчера в 03:11

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ruвчера в 03:50

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБКвчера в 12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известиявчера в 02:49

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости17 июня в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
593
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
155
Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
34
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
161
Политика

МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян

Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
Российская газета вчера в 07:32
26
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
1,2K
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
7,4K
Происшествия

75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Катунь 24 02:14
354
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
162
Общество

В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны

В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
5
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
273
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
835
Общество

Все выданные в 2020 году аттестаты признали действительными

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе.
Профиль вчера в 16:20
5
Общество

Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
97
Общество

Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса

Отвечая на вопрос о планируемых объёмах производства вакцины и рынке сбыта Дмитриев сообщил, что у России есть перспектива выпустить одну из первых в мире вакцин.В России в этом году ожидается появление вакцин трёх учреждений — Центра им. Н.Ф.Гамалеи, Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Института вакцин и сывороток ФМБА.
Говорит Москва 02:43
Гаджеты

Apple планирует вернуть iOS прежнее название

Поскольку система для планшетов уже была переименована в iPad OS, данная публикация может говорить о переименовании операционки для iPhone.
Газета.Ru 02:14
6
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
818
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
1,2K
Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
6
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
105
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
2,8K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
5,9K
Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
621
Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Газета.Ru 01:42
7
Происшествия

В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что кран обрушился на территории строительной площадки жилого комплекса «Цветной город».
РБК вчера в 19:45
3
Армия и оружие

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

Автор поста утверждает, что на опубликованных им кадрах показаны секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire.
Piter.tv 00:41
14
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
2,4K
Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
27
Авто

Названы 5 самых популярных подержанных автомобилей в России

В отчетном периоде продано 6 971 автомобиль. Замыкает тройку лидеров Lada 2107. В мае текущего года продажи модели составили 5 874 машины.
Car.ru вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное