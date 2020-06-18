Экономика
Псковское агентство информацииВ России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
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