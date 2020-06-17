Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииВ России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.
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«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

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Москва, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Со 2 июня Сбербанк ввёл комиссию за переводы денег с использованием банкоматов, а также изменил тарификацию денежных переводов в sms-банке и сервисе «Сбербанк Онлайн».
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В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
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