Экономика
Псковское агентство информацииВ России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.
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Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Происшествия
При падении башенного крана в Петербурге погиб крановщик
Крановщик погиб в результате падения башенного крана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 02:36
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Общество
Все аттестаты 2020 года Минпросвещения признало действительными
Все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в текущем учебном году в России, Министерство просвещения признало действительными.
Русская Планета вчера в 19:40
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в 42 доллара
К 06:00 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на сырье Brent увеличилась на бирже ICE (Лондон) на 1,3 процента и достигла 42,05 доллара за баррель.
Вечерняя Москва 00:40
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Мишустин утвердил скидки на билеты в купе двухэтажных поездов для подростков
Правительство России утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Газета.Ru 02:37
Общество
Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
Экономика
Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы
Москва, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Со 2 июня Сбербанк ввёл комиссию за переводы денег с использованием банкоматов, а также изменил тарификацию денежных переводов в sms-банке и сервисе «Сбербанк Онлайн».
REGNUM 02:43
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Известия вчера в 21:32
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
Автор поста утверждает, что на опубликованных им кадрах показаны секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire.
Piter.tv 00:41
Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль 17 июня в 12:51
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Общество
В России создан гражданский вариант арктического вертолёта
RT на русском 02:22
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
Премьер Японии не будет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня.
ТАСС 02:06
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости 17 июня в 17:24
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Здоровье
Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота
Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке.
Российская газета 01:42
Здоровье
Третий день подряд Украина бьет антирекорд по зараженным коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 34984 случая коронавируса, 985 летальных, 16033 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:25