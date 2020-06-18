Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

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Армия и оружие Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе. 1

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