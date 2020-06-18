Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииВ России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.
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Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

РИА Новости18 июня в 03:38

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

В России открестились от идеи налога на богатых

Lenta.ru18 июня в 03:50

ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

Ведомостивчера в 08:46

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

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В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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От коронавируса умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
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За минувшие сутки в области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба правительства региона.
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Политика

Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских медиков за самоотверженный труд в период эпидемии.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Лукашенко пояснил мысль, что конституция Белоруссии «не под женщину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил сделанное ранее заявление о том, что в республике конституция "не под женщину".
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Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит»

В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
ГЛАС.RU вчера в 21:53
Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 18 июня в 03:52
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Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
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Кино

Netflix задействует в новом проекте актрису из «Великолепного века»

Бурджу Бириджик, популярная турецкая актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix .
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Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ 18 июня в 08:56
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Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
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Армия и оружие

Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха

Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе.
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Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

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Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
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Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

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В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
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В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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