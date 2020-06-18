с чего всё началось

Правительство России предлагает ввести налог на богатых, то есть ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.

В России могут ввести налог на богатых

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