Экономика

Приморье24Приморье24В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, сообщает РИА VladNews Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

РИА Новости18 июня в 10:41

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Актер скончался, не дожив до 89 лет 3 месяца. О кончине Холма сообщил его агент.
Evo-rus.com 19 июня в 09:53
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Общество

Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии.
РИА Новости 06:36
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Политика

Путин рассказал о занятиях в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, чем занимается в свободное время.
Известия 05:44
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Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

РИА Новости 07:57
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Здоровье

Борьба с COVID-19: Президент поощрил еще 11 саратовских медиков

FreeNews-Volga 06:01
Общество

В четырех штатах США выявлено рекордное число заражений коронавирусом

Во Флориде за 24 часа выявили 4049 случаев заражения COVID-19. В Теннесси за сутки подтвердили коронавирус у 1188 человек.
Evo-rus.com 02:00
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Общество

Сюжет The Last Of Us Part II прошли лишь 2,4% игроков

За два дня The Last Of Us Part II получила более 32 тыс. отзывов от геймеров со всего мира, а ее средняя оценка составила 3,6 балла из 10.
CyberSport.ru 06:14
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Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
420
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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