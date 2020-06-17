Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку. Соответствующая инициатива направлена в Госдуму и в правительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.
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В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.
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В Госдуме оценили инициативу ввести новое пособие для родителей-одиночек

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