Общество
ИзвестияВ России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.
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с чего всё началось
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.RT на русскомвчера в 23:00
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