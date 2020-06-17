Общество

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Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.
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В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Известия00:52

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Газета.Ru03:13

Госдуме предложили ввести пособие для родителей-одиночек

Российская газета01:16

В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

RT на русском07:09

Национальный родительский комитет попросил ввести пособие для родителей-одиночек

Коммерсантъ00:41

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

РБК00:25

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

РИА Новости00:03
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru вчера в 16:49
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новости вчера в 17:09
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Экономика

Индексы Уолл-стрит продолжили рост после открытия торгов

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня торги на Уолл-стрит начались с падения основных индексов, однако к концу сессии индексы смогли закрепиться в «зеленой зоне».
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия

Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины

Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
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Происшествия

У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус

Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам.
Область 45 03:14
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Профессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

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Футбол

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ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru вчера в 07:11
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
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Космос

SpaceX планирует строить плавучий космодром

Вести.Ru 06:30
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
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Общество

Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными.
РБК 04:14
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Экономика

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В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
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Культура

В Британии умер уличный кот по кличке Боб

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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service вчера в 05:29
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Шоу-бизнес

Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал вчера в 14:40
Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:07
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку

Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
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Робот-собака от Boston Dynamics поступила в продажу в США

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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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