На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.

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В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

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