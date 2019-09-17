Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.
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с чего всё началось

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.
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