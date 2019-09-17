Общество
КоммерсантъВ России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Инициатива грозит закрытием около 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего — точкам по продаже пива.
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На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.Коммерсантъвчера в 18:07
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Правительство «концептуально» поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах
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