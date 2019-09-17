Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Инициатива грозит закрытием около 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего — точкам по продаже пива.
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с чего всё началось

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.
Коммерсантъвчера в 18:07

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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Коммерсантъ02:37

На продажу спиртного в России могут ввести новые ограничения

РИА Новостивчера в 23:28

СМИ узнали о планах властей ввести новые ограничения на продажу спиртного

РБКвчера в 21:35

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

RT на русскомвчера в 23:52

Новый запрет на алкоголь оставит без работы десятки тысяч россиян

URA.Ru02:48

Правительство «концептуально» поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах

Интерфаксвчера в 22:41

«Ъ»: в России могут запретить продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов

ТАСС00:00
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Полиция накрыла воровскую сходку в Петербурге

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали около 20 участников воровской сходки, проходившей в баре «Моцарелла».
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
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Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

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Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
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Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Кино

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России

Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
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Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта

Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

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Врачи диагностируют у актрисы полиорганную недостаточность и пневмонию; артистка по-прежнему находится в коме.
Сиб.фм вчера в 03:33
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Экономика

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Коммерсантъ 04:06
Политика

КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию

RT на русском вчера в 23:09
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В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Армия и оружие

В сирийских пещерах найдены секретные бункеры боевиков

Вести.Ru 01:43
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru вчера в 10:07
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АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

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Автоновости дня вчера в 05:33
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Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Вести.Ru вчера в 08:44
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Дилеры KIA в России начали продажи спортивных фастбеков KIA Stinger в новой комплектации Style.
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Общество

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Газета.Ru 00:51
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Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре

Возможно, уже в октябре этого года президент России Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

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Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

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В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
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Новому Hyundai ix35 удалось стать абсолютным бестселлером бренда

Судя по статистике, в очередной раз абсолютным бестселлером корейской марки стал кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
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