Общество
КоммерсантъВ России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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с чего всё началось
Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.Коммерсантъвчера в 17:43
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