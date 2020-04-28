Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.

с чего всё началось

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

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