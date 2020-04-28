Общество
КоммерсантъВ России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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с чего всё началось
Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.Коммерсантъвчера в 17:43
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Путин обратится к россиянам с большим выступлением
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
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Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
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Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
Газета.Ru 05:30
Общество
Для похода в парикмахерскую пропуск не понадобится
В Саратовском областном суде рассказали, нужен ли пропуск, чтобы сходить в парикмахерскую.
Saratovnews 04:29
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Экономика
В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы
Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях.
Территория новостей 05:50
Общество
В России за сутки выявили 6411 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки было проведено 119,8 тысячи исследований на наличие нового коронавируса, общее же количество проведенных в России тестов за весь период превышает 3,13 млн.
Planet Today 04:08
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Происшествия
Жительница Калининграда прикурила сигарету от Вечного огня
Российская газета 04:48
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Здоровье
В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
ForPost 26 апреля в 05:07
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
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Audi представил гибридный A6 Avant
Немецкий автопроизводитель презентовал бензин-электрическую версию универсала Audi A6 Avant последней генерации.
Somanyhorses 04:58
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:44
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
Власти Санкт-Петербурга впервые за все время эпидемии коронавируса дали статистику распространения COVID-19 по районам города.
Вечерний Санкт-Петербург 06:02
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Здоровье
Эпидемиолог перечислил поражаемые коронавирусом органы
Коронавирус может поражать не только легкие, но и остальные внутренние органы, приводить к спутанности сознания и потере обоняния.
ToDay News Ufa вчера в 15:14