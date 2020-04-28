Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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с чего всё началось

Смартфоны пройдут перепись

Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.
Коммерсантъвчера в 17:43

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Эксперт прокомментировал законопроект о регистрации смартфонов по IMEI

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Смартфоны могут начать регистрировать по IMEI в 2021 году

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Герман Клименко: Обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру не коснется большинства граждан

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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

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«Ъ»: в России в 2021 году могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов

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Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI

Ведомостивчера в 19:40
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
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Путин обратится к россиянам с большим выступлением

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
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Общество

В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
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На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

REGNUM 01:39
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Общество

Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
Газета.Ru 05:30
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Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером

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Общество

Для похода в парикмахерскую пропуск не понадобится

В Саратовском областном суде рассказали, нужен ли пропуск, чтобы сходить в парикмахерскую.
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Транспорт

Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы

Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
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Экономика

В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
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Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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Поклонники Деревянко восхитились фото его избранницы

Павел Деревянко выложил новое фото со своей возлюбленной Дарьей Мясищевой. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях.
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Общество

В России за сутки выявили 6411 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки было проведено 119,8 тысячи исследований на наличие нового коронавируса, общее же количество проведенных в России тестов за весь период превышает 3,13 млн.
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Происшествия

Жительница Калининграда прикурила сигарету от Вечного огня

Российская газета 04:48
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Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
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Здоровье

В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

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Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Здоровье

Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов

Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
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Audi представил гибридный A6 Avant

Немецкий автопроизводитель презентовал бензин-электрическую версию универсала Audi A6 Avant последней генерации.
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В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
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В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе

Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:44
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Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

Власти Санкт-Петербурга впервые за все время эпидемии коронавируса дали статистику распространения COVID-19 по районам города.
Вечерний Санкт-Петербург 06:02
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Здоровье

Эпидемиолог перечислил поражаемые коронавирусом органы

Коронавирус может поражать не только легкие, но и остальные внутренние органы, приводить к спутанности сознания и потере обоняния.
ToDay News Ufa вчера в 15:14
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