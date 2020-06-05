Транспорт
КоммерсантъВ России могут ввести онлайн-тахографы
На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, должна прийти автоматизированная система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.
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с чего всё началось
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.Коммерсантъвчера в 17:58
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Футбол
«Байер» отказался продать Хаверца «Реалу» за 80 млн евро
«Байер» отказался продать полузащитника Кая Хаверца в «Реал» за 80 млн евро.
Sport24.ru 01:50
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«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»
Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт вчера в 06:11
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Политика
СМИ узнали об отсутствии планов Абэ приехать на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в параде Победы, сообщает газета Asahi со ссылкой на представителя японского МИДа.
РБК вчера в 22:10
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки).
РБК вчера в 01:07
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Армия и оружие
В США составили список экстремальных подлодок России
В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Экономика
Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК вчера в 07:23
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС вчера в 07:45
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Политика Сегодня 03 июня в 12:19
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно
В последние дни американские фондовые индексы росли.
ПРАЙМ вчера в 19:34
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество
Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07