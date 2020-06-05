В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.

с чего всё началось

На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, должна прийти автоматизированная система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.

В России могут ввести онлайн-тахографы

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