Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
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с чего всё началось

В России могут ввести онлайн-тахографы

На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, должна прийти автоматизированная система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.
Коммерсантъвчера в 17:58

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«Ъ»: в России началось тестирование онлайн-тахографов

ТАСС02:46

В России могут ввести онлайн-тахографы

Коммерсантъвчера в 17:58

В России началось тестирование онлайн-тахографов для автобусов и грузовиков

Ведомости01:09

«Ъ» сообщил о тестировании устройств для онлайн-контроля скорости машин

РБК00:37

За режимом работы водителей в России будут следить онлайн

Телеканал 360°вчера в 21:58

В России нашли замену сотрудникам ГИБДД. Но заметят не все

URA.Ruвчера в 21:24

В России начинается тестирование онлайн-тахографов

Российская газета02:17
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Экономика

Мэры городов Сибири и Дальнего Востока просят правительство помочь бюджетам

Новосибирск, 5 июня 2020, 09:25 — REGNUM Главы городов Сибири и Дальнего Востока по видео-конференц-связи обсудили социально-экономическую ситуацию в регионах в условиях эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:25
2
Здоровье

Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,1K
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
1,3K
Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
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Происшествия

Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии

Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна вчера в 13:22
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
1K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Экономика

Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,4K
Общество

В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 8831 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 03:53
Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
890
Общество

Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:37
Общество

Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем

Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
12
Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
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Авто

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Помимо новых двигателей, Jeep Compass получил усовершенствованную систему рулевого управления, а также более легкие модернизированные амортизаторы.
AutoNews вчера в 12:17
Общество

Во Владимирской области выявили 58 новых случаев коронавируса

По данным на 5 июня, во Владимирской области зарегистрировали 2966 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:49
746
Здоровье

В Дагестане больница закупила маски по 1350 рублей за штуку

Больница Акушинского района заключила контракт на поставку этих масок по цене 1350 рублей за штуку, то есть в 27 раз дороже цены производителя.
РИА Дербент 03 июня в 07:17
26
Здоровье

В Омской области вновь растет число больных коронавирусом

Региональный Минздрав сообщил об еще одной смерти от коронавируса в Омской области.
РИА ОмскИнформ 03:13
11
Общество

Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
1,9K
Здоровье

Главный инфекционист края объявила о выходе на плато

Главный инфекционист минздрава Красноярского края Елена Тихонова объявила о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусом.
ДЕЛА.ru 03:09
Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor вчера в 08:02
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,9K
Происшествия

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
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