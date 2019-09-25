Финансы
ГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
Читать в источнике
Оценить248
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
RT на русском25 сентября в 10:13
Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
Интерфакс25 сентября в 05:02
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
ТАСС25 сентября в 04:38
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
Российская газета 03:47
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Российская газета вчера в 22:33
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским
США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.
Newsinfo вчера в 20:27
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Космос
«Роскосмос» вновь отложил запуск «Протона-М»
Newstracker.ru 24 сентября в 14:06
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Политика
В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.
Реальное время вчера в 15:03
Футбол
Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован
Договорённость о переходе бывшего хавбека «Краснодара» Павла Мамаева в «Ростов» практически достигнута.
Metaratings 07:28
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
RT на русском вчера в 15:47
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru 04:18
Футбол
«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков
"Зенит" подарил Халку золотую чемпионскую футболку, посвящённую победе в чемпионате России в сезоне 2018/19, с автографами игроков команды. https: / / twitter.com / zenit_spb / status / 1177498896802562048 Напомним Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
REGNUM 06:53
Футбол
Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»
Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.
Sports.ru 24 сентября в 15:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 25 сентября в 09:18
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова шокировала цветом волос, как у Алёны Шишковой
Кадр сделан во время фотосессии два дня назад. К счастью, все быстро поняли, что это фотошоп, а не реальный новый цвет волос.
Paparazzi.ru 07:03
Здоровье
В Челябинской области судебные приставы опечатали операционную
Плачевное состояние операционной и рентген-кабинета вынудило сотрудников Роспотребнадзора закрыть медицинские помещения В больнице Аргаяша Челябинской области часть медицинских помещений находятся в ужасном состоянии.
АиФ Челябинск 05:43
Армия и оружие
Иран не стремится получить ядерное оружие, заявил Роухани
Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому МАГАТЭ и проводит проверки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18