Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.

В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Политика Рассекречен текст жалобы разведки США на разговор Трампа с Зеленским США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Правда.ру.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Космос Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.

Политика В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.

Футбол Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован Договорённость о переходе бывшего хавбека «Краснодара» Павла Мамаева в «Ростов» практически достигнута.

Происшествия Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.

Футбол «Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков "Зенит" подарил Халку золотую чемпионскую футболку, посвящённую победе в чемпионате России в сезоне 2018/19, с автографами игроков команды. https: / / twitter.com / zenit_spb / status / 1177498896802562048 Напомним Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год.

Футбол Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами» Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.

Политика Германия получила послание Путина по РСМД В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова шокировала цветом волос, как у Алёны Шишковой Кадр сделан во время фотосессии два дня назад. К счастью, все быстро поняли, что это фотошоп, а не реальный новый цвет волос.

Здоровье В Челябинской области судебные приставы опечатали операционную Плачевное состояние операционной и рентген-кабинета вынудило сотрудников Роспотребнадзора закрыть медицинские помещения В больнице Аргаяша Челябинской области часть медицинских помещений находятся в ужасном состоянии.

Армия и оружие Иран не стремится получить ядерное оружие, заявил Роухани Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому МАГАТЭ и проводит проверки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Шоу-бизнес Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.