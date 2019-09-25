Финансы
ГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
RT на русскомвчера в 10:13
Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
Интерфаксвчера в 05:02
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee отзовут в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года по сегодняшний день, сообщает Росстандарт.
Автоновости дня вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru 04:37
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Футбол
«Барселона» подтвердила новую травму Месси
Уже в первом матче после месячного восстановления после травмы нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил новое повреждение.
Чемпионат вчера в 18:42
Экономика
На создание аналога «Википедии» в РФ могут потратить 1,7 млрд рублей
Почти 1,7 млрд рублей могут выделить на создание российского аналога интернет-энциклопедии «Википедия» в 2020–2022 годах.
Известия 05:05
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 01:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Теннис
Андрей Аршавин пошутил над Андреем Рублёвым
GoTennis.ru вчера в 19:04
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Политика
Лукашенко заявил, что Зеленский и Трамп понравились друг другу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры Украины и США понравились друг другу.
iReactor 03:52
Общество
Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.
РЕН ТВ 04:53
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Политика
Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.
Pravda.Ru вчера в 10:21
Гаджеты
В Mudita создали телефон для тех, кто устал от смартфонов
Профиль вчера в 20:00
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Российская газета 00:34
Технологии
Танцующий робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Американская компания высоких технологий Boston Dynamics готова объявить о начале продаж популярного робопса Spot — ранее он назывался SpotMini.
iReactor 00:01
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия вчера в 00:11
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.
Life.ru вчера в 21:56
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15