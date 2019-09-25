Финансы
ГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
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Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
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Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
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Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
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Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
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В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
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Армия и оружие
Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС
Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07:05
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
RT на русском 01:10
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
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В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.
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В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Футбол
«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков
"Зенит" подарил Халку золотую чемпионскую футболку, посвящённую победе в чемпионате России в сезоне 2018/19, с автографами игроков команды. https: / / twitter.com / zenit_spb / status / 1177498896802562048 Напомним Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
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Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
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24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
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