Финансы
ГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
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Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
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