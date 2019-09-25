Финансы
ГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
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Прокуратура просит не лишать свободы Устинова
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