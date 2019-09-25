Финансы
Российская газетаМинфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
RT на русском25 сентября в 10:13
Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
Интерфакс25 сентября в 05:02
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
ТАСС25 сентября в 04:38
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:38, Вашингтон
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
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Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Life.ru вчера в 15:03
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Политика
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Ведомости 13:05
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Встреча Лаврова и Помпео заняла меньше часа
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заняла меньше часа.
Газета.Ru 13:26
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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В МИД России прокомментировали реакцию Киргизии на передачу Малахова
Министерство иностранных дел России заявило, что никто не вызывал в МИД Киргизии советника-посланника российского посольства в стране.
Газета.Ru 12:03
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Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
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Генерал полиции поменял службу на пенсию
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.
Коммерсантъ 11:28
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По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 25 сентября в 13:46
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Газета.Ru 13:15
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Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru вчера в 23:16
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Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
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Спорт
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Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
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Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске
В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.
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Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
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РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
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