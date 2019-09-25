Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте

Центральный банк России может разрешить российским банкам устанавливать отрицательную процентную ставку по депозитам в иностранной валюте. Если клиент банка будет иметь вклад в иностранной валюте, то ему необходимо будет оплачивать комиссию, которая будет равна аренде сейфовой ячейки.
Читать в источнике
Комментировать284

Подробнее о событии

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте

ТАССвчера в 04:38

Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам

RT на русскомвчера в 10:13

Минфин одобрил идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам

Ведомостивчера в 05:38

Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ

Интерфаксвчера в 05:02

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

РБКвчера в 11:49

ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

РИА Новости24 сентября в 10:15

В ЦБ России допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

Известия24 сентября в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Происшествия

МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата

Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Экономика

Сообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы очень чувствительно отреагировали на сообщения о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.
Наша версия вчера в 08:04
Экономика

Комитет Госдумы поддержал поправки по индивидуализации тарифов ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил внесённый правительством РФ законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
Transport-news.ru 05:01
Происшествия

На площади Франценюка в Липецке сбили мотоциклиста

RZN.info 05:22
Шоу-бизнес

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью, 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.
Аргументы недели вчера в 09:39
Авто

Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию

Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Происшествия

МЧС Барнаула проводило учение по тушению самолета перед ЧП с «боингом»

В аэропорту Барнаула, где произошла жесткая посадка Boeing 767 авиакомпании Azur Air, всего за несколько часов до происшествия МЧС проводило учение по тушению самолетов.
Газета.Ru 02:30
Политика

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Авто

Названа цена Chery Tiggo 4 с турбомотором

Ранее в компании заявляли, что цена самого мощного Chery Tiggo 4 может быть выше, чем у версии Techno CVT на 70-90 тысяч.
SpeedMe 24 сентября в 22:52
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Происшествия

Россиянин за волосы протащил дочь по мосту из-за плохих оценок

Причиной становились как плохая успеваемость, так и «незначительные провинности».
Lenta.ru 06:39
Политика

Минюст США решил начать антимонопольное расследование против Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США уже начала собственное расследование в отношении Facebook по тому же поводу.
Полит.ру 00:10
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 24 сентября в 08:00
Армия и оружие

Российские Су-34 и Су-35 господствуют в небе Сирии

Можно констатировать, что в сирийском небе сегодня господствуют российские Су-34 и Су-35.
Военное обозрение 02:25
Шоу-бизнес

Пугачева нарисовала портрет своей дочери Лизы

В интернете появилось видео, где российская певица Алла Пугачева нарисовала портрет дочери Лизы.
VSE42.RU вчера в 00:20
Автоспорт

СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
RT на русском 06:41
Общество

В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
РИА Новости 03:35
Экономика

Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК

Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 05:50
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
РИА Новости 05:51
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru 04:22
Политика

Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу

После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

Вести.Ru вчера в 22:51
Политика

Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости.
RT на русском 06:38
Происшествия

Загоревшийся в Норвегии российский траулер затонул

РБК 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное