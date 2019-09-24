Финансы
Газета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
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Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
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В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
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Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
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Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
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От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
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Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
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