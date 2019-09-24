Финансы

Газета.RuГазета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
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