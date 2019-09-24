Финансы
Газета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
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Политика
Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Комитет Госдумы одобрил поправки об индивидуализации ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который был внесен правительством РФ.
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Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
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Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
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25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
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В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси
Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 11:13
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Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Футбол
«Динамо» вылетело из Кубка России
В среду динамовцы в 1/16 Кубка России проиграли во Владивостоке «Лучу» 1:0, так толком и не создав опасностей у ворот соперников.
Комсомольская правда 11:36
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Армия и оружие
Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.
Lenta.ru 10:59
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Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
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Как выглядят гендерно-нейтральные куклы Барби
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Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
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Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым
Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.
Киноафиша России 10:43
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Энергетика
В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти
К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы.
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Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
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Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31