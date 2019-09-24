Финансы
Газета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
Читать в источнике
Оценить167
Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаПРАЙМ вчера в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:59, Вашингтон
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 18:13
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%. Богатейшие семьи планеты по-своему готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли – они запасаются наличностью.
Expert.ru вчера в 05:38
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU вчера в 10:07
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Авто
Toyota показала новую версию Corolla TREK
Компания Toyota выпустила особую внедорожную версию Corolla Touring Sports Estate совместно с американским производителем велосипедов, компанией TREK.
Тарантас Ньюс вчера в 03:55
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 23 сентября в 04:52
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Космос
Жителей трёх сёл в Алтайском крае предупредили о падении частей ракет
Вести 22 вчера в 22:00
Политика
США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи
«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Недвижимость
Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии.
РБК вчера в 06:12
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Кино
Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
Вести Иркутск вчера в 05:57
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика
Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных
Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.
Известия вчера в 20:14
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Политика
Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли
Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело вчера в 12:47
Политика
Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Здоровье
В Салехарде пропала вакцина от гриппа
В Салехарде исчезла вакцина от гриппа.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:11
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
Вести.Ru вчера в 20:02
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru вчера в 17:32
Технологии
Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку новых кукурузников
Минпромторг РФ отменил итоги конкурса на разработку кукурузника лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2.
ИжевскИнфо.РУ 23 сентября в 09:22
Футбол
Слуцкий: «Абрамович совершил революцию в футболе»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что владелец «Челси» Роман Абрамович в свое время совершил революцию в футболе, существенно подняв зарплаты игрокам.
Sport24.ru вчера в 23:10
Происшествия
На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией
Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Гаджеты
Вышла iOS 13.1 с исправленными смайлами
В новой версии ОС исправили некоторые ошибки и добавили новые функции, которые отсутствовали в iOS 13. Основное внимание уделили смайлам.
ITZine.ru 01:15
Кино
Наташа Романова из комикса «Чёрная Вдова» может оказаться живой
Фанаты уверены, что персонаж Наташи Романовй из кинокомикса «Чёрная Вдова» может оказаться живым.
Актуальные Новости 23 сентября в 20:03
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49