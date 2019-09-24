Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России.

с чего всё началось

Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.

Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

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