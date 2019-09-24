Финансы
Газета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
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Volkswagen представит в России новый Jetta
Aobe.ru вчера в 16:37
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа
Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.
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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
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Члены Совета Федерации РФ переизбрали Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда России.
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УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ Патриот с «автоматом»
Отечественный автопроизводитель вернул на завод первую партию УАЗ Patriot с "автоматом", причиной для этого послужил не массовый дефект двигателя, а то, что эти экземпляры не предназначались для продажи.
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Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
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Например, теперь стало известно, что «битурбовосьмерка» DBX будет самой мощной в нынешней линейке.
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В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
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Известия вчера в 18:16
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отмечают общий праздник
Кэтрин, снявшейся в «Маске Зорро» стукнуло пятьдесят лет, а её мужу, Майклу, актёру «Основного инстинкта» и «Игры» исполнилось 75 лет.
Ореанда-Новости 04:38
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Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.
RT на русском 04:53
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Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen
Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка.
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МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
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Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
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Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
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Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату
Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
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Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
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Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
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В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
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Пике прокомментировал очередную травму Месси
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04