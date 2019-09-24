Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой.

ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам

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