Финансы
Газета.RuЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой.
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